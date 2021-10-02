Spor Süper Ligde küme düşmüştü, gittiği takımda gol makinesine dönüştü
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Süper Lig'de küme düşmüştü, gittiği takımda gol makinesine dönüştü

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen ve teknik direktör Yılmaz Vural'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Ricardo Gomes, Partizan'da küllerinden yeniden doğdu. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda çıktığı 18 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde küme düşmüştü, gittiği takımda gol makinesine dönüştü
Ricardo Gomes'in Partizan'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig'de küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan ve ardından eski takımı Partizan'a geri dönen Ricardo Gomes, Sırbistan'da gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Ligde çıktığı 10 maçta 12 kez fileleri havalandıran Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu sezon Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

Ricardo Gomes ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde de 8 maçta 4 gol kaydetti.

  • Gomes'in bu sezonki toplam performansı
  • 18 maç
  • 16 gol
  • 3 asist

Gomes'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Gomes'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Fenerbahçe maçında oyuna girmeyi reddetmişti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı maçta yedek kulübesinde bulunan Ricardo Gomes, takımı 3-0 yenik durumdayken oyuna girmeyi reddetmişti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı anlar ise çok konuşulmuştu.

Ricardo Gomes, Erzurumspor formasıyla 31 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

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