Süper Lig'de küme düşmüştü, gittiği takımda gol makinesine dönüştü

Süper Lig'de küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan ve ardından eski takımı Partizan'a geri dönen Ricardo Gomes, Sırbistan'da gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Ligde çıktığı 10 maçta 12 kez fileleri havalandıran Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu sezon Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

Ricardo Gomes ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde de 8 maçta 4 gol kaydetti.

Gomes'in bu sezonki toplam performansı

18 maç

16 gol

3 asist

Gomes'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Fenerbahçe maçında oyuna girmeyi reddetmişti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı maçta yedek kulübesinde bulunan Ricardo Gomes, takımı 3-0 yenik durumdayken oyuna girmeyi reddetmişti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı anlar ise çok konuşulmuştu.

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Ricardo Gomes, Erzurumspor formasıyla 31 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

👀 BB Erzurumsporlu Ricardo Gomes, oyuna girmeyi reddetti! #SüperLig #FBvERZ



🧣 Yılmaz Vural oyuncusunu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. pic.twitter.com/SyMYr6kNjS — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 3, 2021

SPOR Yılmaz Vural'dan olay sözler: "Yabancılar burayı dingonun ahırı sanıyor, bize küstahlık yaptılar"



