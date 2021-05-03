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Spor YılmazVuraldanolaysözler "Yabancılar burayı dingonun ahırı sanıyor, bizeküstahlık yaptılar"
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Yılmaz Vural'dan olay sözler: "Yabancılar burayı dingonun ahırı sanıyor, bize küstahlık yaptılar"

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçı sonrasında olay sözler sarf etti. Mavi beyazlı ekibin teknik adamı, 3-1 kaybettikleri maçta iki futbolcusu için 'küstah' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vuraldan olay sözler: Yabancılar burayı dingonun ahırı sanıyor, bize küstahlık yaptılar
Yılmaz Vural

Erzurumspor'un 3-1 kaybettiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, gündem oluşturan ifadeler kullandı.

Yılmaz Vural oyuna girmek istemeyen Ricardo Gomes ve karşılaşmadan çıkarttığı Novikovas ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor. Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar."
  • -"Ricardo Gomes'ten rica ettim, 'sana ihtiyacımız var, oyuna gir' dedim. 'Girmem' dedi."
  • -“Novikovas oyundan çıktı. Soyunma odasında bize küfürler saydırmış. Gomes, sakat değil! Oyuna girmek istemedi! İki oyuncu otele bile gelmemeli. Yönetimle konuşup kadro dışı bıraktırmak istiyorum. Düşersek de adam gibi düşelim. Siz kimsiniz ya?”
  • -"Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı?"

  • - "Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa döversin içerde."

  • -"Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım?"
  • -"Düşersek de adam gibi düşelim."

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