Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray'ın ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.