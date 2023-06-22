Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un gözü Galatasaray'da

Mathias Ross - Galatasaray
Galatasaray'da yaz transfer dönemi içerisinde birçok futbolcuya transfer teklifi geliyor. Sarı kırmızılılarda kadronun as oyuncularının dışında ideal kadroda düşünülmeyen oyunculara da ilgi büyük.
Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği futbolcularla ilgili bilgi istedi. Kırmızı beyazlı ekibin en çok istediği isimler ise Mathias Ross ile Cicaldau. Sarı kırmızılılar bu iki oyuncu için kamp dönemi sonrasında bir karar verecek.
Galatasaray yönetimi, kamp sonrasında takımdan ayrılma durumları oluşabilecek bu isimleri Süper Lig'den bir kulübe kiralık verme fikrine sıcak bakıyor.