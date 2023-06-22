Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un gözü Galatasaray'da

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği futbolcularla ilgili bilgi istedi. Kırmızı beyazlı ekibin en çok istediği isimler ise Mathias Ross ile Cicaldau. Sarı kırmızılılar bu iki oyuncu için kamp dönemi sonrasında bir karar verecek.