Süper Lig'in yıldızı tahliye edildi: Hapsi isteniyordu serbest kaldı

Süper Lig'in yıldızı tahliye edildi: Hapsi isteniyordu serbest kaldı

16:03 24/03/2026, Salı
G: 24/03/2026, Salı
Alassane Ndao
Alassane Ndao

Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao, bahis ve şike soruşturması kapsamında yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi; hakkında 13 yıla kadar hapis istenen oyuncu, yargılamaya adli kontrol şartıyla tutuksuz devam edecek.

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alassane Ndao, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Konyaspor’un eski futbolcusu olan Ndao, mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

Hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan oyuncunun yargılanmasına devam edilirken, mahkeme heyeti ilk duruşmada tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Böylece Ndao, davanın ilerleyen aşamalarına cezaevinde kalmadan katılacak.

Haber Global’in aktardığı bilgilere göre, “bahis ve şike” suçlamalarıyla açılan davada dosya ilk kez mahkeme tarafından ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut delil durumu ve yargılama süreci göz önünde bulundurularak tahliye kararı verildi.

Öte yandan, mahkemenin Ndao hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmettiği öğrenildi.




