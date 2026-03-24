Süper Lig'in yıldızı tahliye edildi: Hapsi isteniyordu serbest kaldı

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alassane Ndao, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Konyaspor’un eski futbolcusu olan Ndao, mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

Hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan oyuncunun yargılanmasına devam edilirken, mahkeme heyeti ilk duruşmada tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Böylece Ndao, davanın ilerleyen aşamalarına cezaevinde kalmadan katılacak.

Haber Global’in aktardığı bilgilere göre, “bahis ve şike” suçlamalarıyla açılan davada dosya ilk kez mahkeme tarafından ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut delil durumu ve yargılama süreci göz önünde bulundurularak tahliye kararı verildi.