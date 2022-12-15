Spor Formula 1 takvimine Ramazan düzenlemesi
F1

Formula 1 takvimine Ramazan düzenlemesi

Formula 1'in 2024 takvimine Ramazan ayı düzenlemesi yapılıyor. Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan sezonun ikinci yarışı, açılış yarışı olan Bahreyn ile yer değiştirebilir. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan Ramazana özel 2024 açılış yarışına ev sahipliği yapabilir!
Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan GP'yi Max Verstappen kazanmıştı.

Formula 1'de 2024 yılı takvimi şekilleniyor. F1 yönetimi ile sözleşmesini 2037 yılına kadar uzattığı söylenen Avustralya Melbourne pistinden bir jest geldi.

Ramazan ayı jesti

Anlaşmanın detaylarında sözleşme süresi boyunca en az 4 defa açılış yarışına ev sahipliği yapması beklenirken, 2024 yılında Suudi Arabistan'a "Ramazan" jesti yapabileceği söyleniyor.

Suudi Arabistan Cidde GP, 6.175 km uzunluğunda 50 turdan oluşuyor.
Suudi Arabistan Cidde GP, 6.175 km uzunluğunda 50 turdan oluşuyor.

2024 yılında 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla yarış haftasının öne çekilebileceği hatta açılış yarışı olabileceği söyleniyor.

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Formula 1, henüz 2024 sezonu takvimini onaylamamış da olsa Suudi Arabistan'ın, prestij açısından ev sahibi olmak için ekstra ücret ödeyebileceği de söylentiler arasında.

  • Suudi Arabistan, Formula 1 takviminde yer almak için en çok ücret ödeyen ev sahiplerinden biri.

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