Formula 1 takvimine Ramazan düzenlemesi

Formula 1'de 2024 yılı takvimi şekilleniyor. F1 yönetimi ile sözleşmesini 2037 yılına kadar uzattığı söylenen Avustralya Melbourne pistinden bir jest geldi.
Ramazan ayı jesti
Anlaşmanın detaylarında sözleşme süresi boyunca en az 4 defa açılış yarışına ev sahipliği yapması beklenirken, 2024 yılında Suudi Arabistan'a "Ramazan" jesti yapabileceği söyleniyor.
2024 yılında 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla yarış haftasının öne çekilebileceği hatta açılış yarışı olabileceği söyleniyor.
Formula 1, henüz 2024 sezonu takvimini onaylamamış da olsa Suudi Arabistan'ın, prestij açısından ev sahibi olmak için ekstra ücret ödeyebileceği de söylentiler arasında.
- Suudi Arabistan, Formula 1 takviminde yer almak için en çok ücret ödeyen ev sahiplerinden biri.