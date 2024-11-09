Svensson güvencesi

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö önünde alınan galibiyet moralleri yükseltti. Siyah-beyazlılarda bireysel olarak oyuncu performansları da yüzleri güldürürken, hücum hattının yanı sıra, savunmadaki iyi görüntü de göze çarptı. Hatta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından "Canavar gibi savunma yaptık" ifadeleri kullandı.





Savunmada en göze çarpan oyuncu ise Jonas Svensson oldu. Malmö önünde ilk yarıda arka alanda ikinci devrede ise ön alanda mükemmel bir performans ortaya koyan 31 yaşındaki Norveçli oyuncu, birçok otorite tarafından maçın adamı olarak gösterildi.





Geçen sezon ortasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Svensson, sahada olduğu anlardaki mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon 15 maçta oynayan tecrübeli futbolcu 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.









Opsiyon Beşiktaş'ta





Malmö maçındaki performansıyla ilgili süreklilik ve takımdaşlık vurgusu yapan Svensson, "İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Rashica ile uyumum iyi. Kendisi iyi bir futbolcu. Takımımızdaki her oyuncu bence çok iyi" diye konuştu.





Geçen senenin zor geçtiği dile getiren Norveçli futbolcu, "Bunun en önemli sebebi çok teknik adam değiştirdik. O kadar çok teknik adam değiştirince takımın mantalitesini oturtmak kolay değildi. Bu sezon sene başından beri aynı teknik direktörler devam ediyoruz. Sistemimiz, taktiğimiz, oyun anlayışımız aslında aynı mantıkla devam ediyor. Fark burada" diyerek istikrarın önemine vurgu yaptı.





Svessonün sezon sonunda sözleşmesi bitse de Beşiktaş'ın 1 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.



















