Tadic yerine geçiyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe günü Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda yaptıkları maçta takımına beraberliği getiren golü atarak skora katkısını sürdürdü. Etkili oyunuyla da takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Sırp oyuncunun, bu karşılaşmada sol kanatta oynaması da dikkat çekti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanatta görevlendirdiği Tadic'in performansından memnun kaldığı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, 35 yaşındaki Sırp futbolcuyu bundan sonra asıl yeri olan sol kanatta oynatacağı öğrenildi.

Kanatlarda görev almasının yanı sıra pas becerisi, isabetli ortaları, oyun kurma kabiliyeti ve şut özelliğiyle de öne çıkan 35 yaşındaki oyuncu, istikrarlı skor katkısıyla öne çıkıyor. Tadic, son 6 sezonda Ajax ve Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 30 gol üstü katkı sağladı. Tadic, bu sezon da 13 maçta şimdiden 5 gol ve 6 asistle 11 golde pay sahibi oldu.