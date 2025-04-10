Talisca'dan anlamlı hareket! Minik Fenerbahçeli taraftara moral verdi

Tüm sevgimizle yanındayız Yusuf! Anderson Talisca, Yusuf Berat’ımız ile buluştu. 💛💙



Trabzonspor ile oynadığımız maçta tabletle seremoniye bağlayarak Fenerbahçe heyecanını yaşattığımız, Talisca hayranı olduğunu öğrendiğimiz evladımızı arayan Talisca, Yusuf Berat’a sevgi ve…