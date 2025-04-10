Talisca'dan anlamlı hareket! Minik Fenerbahçeli taraftara moral verdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Anderlecht takımları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Lotto Park Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca da forma giydi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Yusuf Berat'ı telefonla arayarak minik taraftara moral verdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçında tablet aracılığıyla seremoniye bağlanarak maç heyecanı yaşayan 9 yaşındaki Yusuf Berat, Talisca'yla telefonda konuştu.
Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu, Yusuf Berat'a forma göndereceğini belirtirken Can Bartu Tesisleri'ne de davet etti.
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