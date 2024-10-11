Tan Kesler: Premier Lig hedefinden sapmış değiliz

Tan Kesler, Antalya kampında, hedeflerini, yeni transfer planlarını ve yeni yatırımlarını değerlendirdi.





Kadrolarını yenilediklerini, yeni teknik direktörleri Tim Walter ile sezona başladıklarını ifade eden Kesler, Alman çalıştırıcının hücum futbolu oynatma ve rakibe bunu kabul ettirme arzusunun kendilerini etkilediğini vurguladı.





Kesler, Hull City'nin sadece oyuncu yetiştiren değil, her zaman hedefe oynayan bir kulüp olduğunu dile getirdi.





Premier Lig hedeflerinde bir değişiklik olmadığını belirten Kesler, "Premier Lig'e çıkma hedefinden sapmış değiliz. Bu, hep bizim için büyük, uzun vade planlamamızın bir parçası. Play-off'tan Premier Lig'e çıkmak çok önemli. İngiltere'deki futbol sektörüne çok ciddi katkımız oldu hem de kendimiz aynı zamanda çok ciddi bir bütçe yaratmış olduk. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Bu sene o yüzden 15 oyuncu aldık. Bunların 7-8'i çok ciddi yatırımlık oyuncular. Onlardan da büyük gelirler elde edeceğimizi düşünüyoruz. En önemlisi gelirden çok, artık öyle bir noktadayız ki onlar bizi bir üst lige taşısın arzusundayız" diye konuştu.





Kesler, eski oyuncuları Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a gitmek istediğini aktardı. Trabzonspor Kulübüne bu hususta teşekkür eden Kesler, "Biz nasıl Abdülkadir Ömür'e yatırım yaptıysak, onlar da karşılığında Ozan'a yatırım yaptı. Böyle güzel Türk ilişkimiz, paslaşmamız oldu" dedi.

Ozan Tufan, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tan Kesler, takıma yeni Türk oyuncu düşünüp düşünmediklerine ilişkin şunları söyledi:





"Bizler Türkiye'yi temsil edip, vatanımızı yurt dışında başarılı kılıp vatandaşlarımızın ve Türk futbolseverin bizimle gurur duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türk oyuncu bizim için her zaman havuzumuzda var. Ama artık üç senenin sonunda da şunu öğrendik, Championship aslında bizim lige göre iki defa oynanan bir lig. Yani o kadar uzun, o kadar çok takımın olduğu ve hava, saha şartlarının çok değişkenlik gösterdiği, topun oyunda çok kaldığı, futbolun çok şiddetli ve fiziksel oynandığı bir oyun. Bir o kadar da aslında İngiltere futbolu, artık yeni bir trende giriyor. Bizim ligde herkes, yetiştirdiği oyuncuyu bir üst lige satabilmek istiyor. Çünkü dünyanın bir numaralı ligi. En çok transfer bedellerinin ödendiği lig. Dolayısıyla oradaki oyun formatlarının çoğunu Championship'te artık uygulamaya başlıyorlar. Eski hani bahsedilen uzun top, ikinci toplar, rakibin birbirleriyle fiziksel mücadele yaptığı bir oyundan çok, daha çok koşulan, daha çok topun oyunda kaldığı, daha çok teknik kapasitesi, fiziksel becerisi yüksek oyuncuların olduğu bir lige dönüşmeye başladık. Dolayısıyla buna uygun olan Türk oyuncuların çoğuyla hem konuşuyoruz hem ilgileniyoruz hem yakinen takip ediyoruz. Havuzumuzda böyle sürpriz, enteresan takip ettiğimiz oyuncular var."













"Belloumi'ye çok güveniyoruz"





Yeni transferlerinden Mohamed Elbachir Belloumi'den övgüyle bahseden Kesler, "Kendisi hem Müslüman hem aynı zamanda bize geldikten sonra Cezayir Milli Takımı'na çağrıldı. Ona çok güveniyoruz ve çok iyi başladı. Ligde ses getireceğini de düşünüyoruz. Çok dinamik, çok yetenekli. Seyircilerimizin, taraftarlarımızın böyle merakla takip etmeye devam edeceği oyuncu grubuna ulaştığımızı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Belloumi, Hull City formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol attı.

Maribor'u satın alma süreci tamamlanmak üzere





Tan Kesler, Slovenya'nın Maribor takımını satın alma sürecini tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.





Maribor Futbol Kulübünün dernek statüsünün değiştirilip özelleştirilmesi gerektiğini, bunu bekledikleri için sürecin uzadığını anlatan Kesler, Slovenya'da da sıcak karşılandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:





"Yaklaşık 3-4 aydır tamamen kulübün yönetimindeyiz, kulübün bütün kararlarını veriyoruz. Maribor, çok özel bir kulüp. Kulübü her zaman şampiyonluğa oynatıp Şampiyonlar Ligi'ne en kolay bileti alabilmek amacımız. Olmuyorsa da Avrupa'ya en kolay bileti alabilmek. Birtakım oyuncuları orada yetiştirmek istiyoruz. Tabii bu, çok kolay değil. Orada da çok ciddi mesai veriyoruz."











