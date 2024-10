Tim Walter'den Abdülkadir yorumu: Daha iyisini yapabilir

Liam Rosenior'dan 31 Mayıs'ta boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alman çalıştırıcı Walter, "Şu an ligde orta sıralardayız. Tabii daha yukarılara tırmanmayı hedefliyoruz. Yeni bir ekip olarak sezona başladık. Futbolcularım çok hırslı. Ancak şu an için kesin bir hedef belirterek, 'şunu yaparız' demiyorum. Taraftarlarla bütünleşerek onlara keyifli bir futbol izlettirmek istiyoruz. Takım her hafta geçtikçe daha da yerine oturuyor. Öncelikli hedefimiz bu olabilir. Sonrasında sağlam adımlarla giderek play-off'a kalmak istiyoruz" dedi.