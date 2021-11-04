Spor TBFde Hidayet Türkoğlu yeniden başkan
TBL

TBF'de Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TBFde Hidayet Türkoğlu yeniden başkan
Hidayet Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

"Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz veriyorum"


Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:

  • Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.
106 yıllık emanet

106 yıllık emanet

Osmanlı askeri 'dönebilirsek alırım' diye bırakmış.
Kilosu 5 liraya düştü

Kilosu 5 liraya düştü

​Herkes kasa kasa aldı.
İçişleri Bakanı Soylu Örgütleri anneler çökertecek diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400'ün İncirlik'e taşındığı iddiasına ilişkin açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.