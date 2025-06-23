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TBF'den Beşiktaş'a para cezası

TBF'den Beşiktaş'a para cezası

15:2223/06/2025, Pazartesi
AA
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Beşiktaş, final serisinde Fenerbahçe karşısında durumu 2-1'e getirmişti.
Beşiktaş, final serisinde Fenerbahçe karşısında durumu 2-1'e getirmişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 597 bin 500 lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finali üçüncü maçında yaşanan olaylardan dolayı siyah-beyazlı kulübü para cezasına çarptırdı.


Beşiktaş'a, derbide taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 560 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 37 bin 500 olmak üzere toplam 597 bin 500 lira para cezası uygulandı.




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