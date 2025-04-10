TBF'den Sarunas Jasikevicius'a ceza

TBF'den yapılan açıklamada, ligde Galatasaray ile oynadığı müsabakadaki salon ve seyirci olayları nedeniyle Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 400 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Bursaspor Yörsan'a da Beşiktaş Fibabanka maçındaki salon ve seyirci olayları ile taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle toplamda 185 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.