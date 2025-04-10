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TBF'den Sarunas Jasikevicius'a ceza

TBF'den Sarunas Jasikevicius'a ceza

20:2310/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius
Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a ise para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a ise para cezası verdi.


TBF'den yapılan açıklamada, ligde Galatasaray ile oynadığı müsabakadaki salon ve seyirci olayları nedeniyle Semt77 Yalovaspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 400 bin lira para cezası verildiği belirtildi.


Kurulun, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a ise Türk Telekom maçındaki kişilik haklarına saldırısı sebebiyle 75 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.


Bursaspor Yörsan'a da Beşiktaş Fibabanka maçındaki salon ve seyirci olayları ile taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle toplamda 185 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.




#Türkiye Basketbol Süper Ligi
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