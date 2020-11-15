F1

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Hamilton'a: "Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ı tebrik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Formula 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Lewis Hamilton.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Formula 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Lewis Hamilton.

Türkiye Grand Prix'sinde elde ettiği birincilikle sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan eden Hamilton'ı kutlayan Mustafa Şentop, Büyük Britanyalı sürücüye kupasını takdim etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda Intercity İstanbul Park'ın asfaltı için yapılan şikayetlere de göndermede bulunan Şentop, "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon." ifadelerini kullandı.

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