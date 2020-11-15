Türkiye Grand Prix'sinde elde ettiği birincilikle sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan eden Hamilton'ı kutlayan Mustafa Şentop, Büyük Britanyalı sürücüye kupasını takdim etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda Intercity İstanbul Park'ın asfaltı için yapılan şikayetlere de göndermede bulunan Şentop, "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon." ifadelerini kullandı.

🏆 Lewis Hamilton#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/aGrAPe30Np — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020

🏆 Lewis Hamilton#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/aGrAPe30Np — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020