TBL

Teodosic'in yeni adresi İtalya

Los Angeles Clippers'ta forma giyen 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Milos Teodosic

Milos Teodosic

Fotoğraf: Cary Edmondson

Sırp basketbolcu Milos Teodosic, İtalya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen 32 yaşındaki Teodosic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Clippers ile 60 maça çıkan Sırp basketbolcu, 2007-11 yılları arasında Olympiakos, 2011-17 yılları arasında da CSKA Moskova takımlarında oynamıştı.

İtalyan ekibi, gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

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