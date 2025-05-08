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TFF 2025-26 sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı

TFF 2025-26 sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı

18:518/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.


Federasyondan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.


Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.”




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