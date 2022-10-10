TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Olağandışı bahis hareketleri anında tespit edilecek'

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Sportradar AG Türkiye Ülke Müdürü Bahadır Ertangün katıldı. Burada açıklamada bulunan başkan Büyükekşi, Türk futbolu için son derece büyük önem taşıyan bir anlaşmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Bu hedefte adalet, eşitlik, şeffaflık ve güven çerçevesinde planladığımız birçok proje var"

Federasyon yönetimi olarak 4 ay önce göreve geldiklerini hatırlatan Büyükekşi, "Türk futbolunu bulunduğu konumdan dünyanın elit ülkeler seviyesine çıkarma hedefiyle yola koyulduk. Bu hedefte adalet, eşitlik, şeffaflık ve güven çerçevesinde planladığımız birçok proje var. Birini hayata geçireceğiz bugün. Önümüzdeki günlerde yeni projelerimiz de olacak." diye konuştu.

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"Şeffaflık teknolojisi"

Futbolun marka değerini yükseltmek istediklerini yineleyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda 2. ve 3. Lig için 2 önemli projeyi uygulamaya geçiriyoruz. 92 kulübümüz var bu liglerde. Bunların kalıcı olarak gelirlerini arttıracak 5 yıllık yayın ihalesi anlaşması imzaladık. Önümüzdeki çarşamba günü tanıtımı olacak. Alt liglerimiz için 2 önemli projemiz var. Biri bu anlaşma. Bu anlaşmayla UEFA aracılığıyla 55 ülkenin en üst liglerinde uygulanan, ülkemizde de Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de uygulanan şeffaflık tescil teknolojisi bundan sonra 2 ve 3. liglerde de uygulamaya sokulacak."

"Olağandışı bahis hareketleri anında tespit edilecek"

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Beklenen faydayı görmeyi temenni eden TFF Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu teknolojiyle 2. ve 3. lig maçlarındaki olağandışı bahis hareketleri anlık olarak tespit edilecek ve bize bildirilecek. Bu raporlar doğrultusunda liglerimiz daha güvenli bir hale gelecek. Hakemlerin, sporcuların ve sponsorların kötü niyetli girişimlerden zarar görmesini engellemek istiyoruz. Daha şeffaf ve daha güvenilir maçlar için ülkemizin marka değerini artırarak daha fazla sponsor ve gelir olarak kulüplerimize döneceğini düşünüyoruz. Çünkü 2 ve 3. lig kulüplerinin naklen yayınlarıyla ilgili bu zaman kadar yapılan girişimler maalesef olumsuz sonuçlanmış. Bu atılımla inşallah marka değeri konusunda önemli atılım yapacağız. Önümüzdeki dönemde bunun faydalarını göreceğiz."

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Bahadır Ertangün: "TFF'yi desteklemek için sabırsızlanıyoruz"

Sportradar AG Türkiye Ülke Müdürü Bahadır Ertangün ise anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"TFF ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 180 üzerinde uzman ile TFF'yi desteklemek için sabırsızlanıyoruz. Risk tehditlerine karşı mücadelelerinde önlemler alan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu ile bu sözleşmeyi imzalamaktan onur duyuyoruz."

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