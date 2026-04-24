TFF o hakeme bir daha maç vermeyecek: Notu düşürüldü sezonu kapattı

12:46 24/04/2026, Cuma
TFF sezonun geri kalanında görev vermeyecek.
Fenerbahçe–Rizespor maçında son dakikadaki faul kararı hatalı bulunan hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin notu düşürülürken, TFF tarafından bir daha görev alamayacağı iddia edildi.

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem tartışmaları gündeme damga vurdu.

Mücadelede hakem olarak görev yapan Adnan Deniz Kayatepe hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

Karşılaşmanın gözlemcisi Somer Karakaş, maçın son dakikalarında Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi verilen ‘faul’ kararını hatalı bularak Kayatepe’nin notunu düşürdü. Bu değerlendirme sonrası kritik bir gelişme yaşandı.

Son dakikada Oğuz Aydın'ın kaleci Fofana'ya müdahalesine faul düdüğü çalınmıştı.

Gazeteci Umut Eken'in aktardığı bilgiye göre; alınan karar doğrultusunda Adnan Deniz Kayatepe’nin sezonu kapattığı ve hem ligde hem de kupada kalan haftalarda görev alamayacak.




