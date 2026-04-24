TFF o hakeme bir daha maç vermeyecek: Notu düşürüldü sezonu kapattı

Mücadelede hakem olarak görev yapan Adnan Deniz Kayatepe hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

Karşılaşmanın gözlemcisi Somer Karakaş, maçın son dakikalarında Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi verilen ‘faul’ kararını hatalı bularak Kayatepe’nin notunu düşürdü. Bu değerlendirme sonrası kritik bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Umut Eken'in aktardığı bilgiye göre; alınan karar doğrultusunda Adnan Deniz Kayatepe’nin sezonu kapattığı ve hem ligde hem de kupada kalan haftalarda görev alamayacak.