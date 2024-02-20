Türk futbolunda yeni dönem resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Trendyol Süper Lig 26. hafta maçlarında VAR monitöründe izlenen pozisyonların kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak Youtube ve Facebook hesabından yayınladı.





Süper Lig 26. haftasında 6 karşılaşmada hakemler VAR'a gitti

Pendikspor - Trabzonspor, Başakşehir - Kayserispor, Hatayspor - Sivasspor, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük, Alanyaspor - Adana Demirspor ve Gaziantep FK - Samsunspor.

PENDİKSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANAN POZİSYON

Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda Halil Akbunar'ın içeriye doğru çevirdiği topta Thomas Meunier'in elle oynadığını belirterek penaltı noktasını göstermişti. Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyip iptal kararı vermişti.

PENDİKSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Hocam sana sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Geliyorum.

VAR: Hocam şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor. Rakibin göğsüne çarpıyor. İstersen bir de ters açı göstereyim.

Halil Umut Meler: Görelim.

VAR: Göğsüne çarptıktan sonra iniyor. Ekstra hareket yok.

Halil Umut Meler: Elinde ekstra bir hareket yok doğal konumda golü iptal ediyorum.

VAR: Penaltıyı hocam.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA YAŞANAN POZİSYON

Hatayspor geliştirdiği atakta ortaya çevrilen topun ardından Halil Dervişoğlu Sivassporlu (Kırmızılı) oyuncunun yapmış olduğu müdahalenin ardından yerde kalmış hakem penaltıyı göstermişti. VAR uyarısının ardından penaltı iptal edilmişti.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Geliyorum.

VAR: Ümit temas anında başladım sana 2 açı gösteriyorum. 11 numaralı oyuncu.

HAKEM: Evet görüyorum 11 numara. Başka açı var mı?

VAR: En iyi bu açılardan gözüküyor. Ayağını açıyor.

HAKEM: Tamam hocam haklısın. en iyi bu açılardan gözüküyor

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YAŞANAN POZİSYON

Adana Demirsporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı beklemişti. Hakem VAR uyarısının ardından pozisyonu inceledikten sonra Alanyasporlu savunma oyuncusunun elle müdahale yaptığını belirterek penaltı noktasını göstermişti.

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Elle oynama için seni incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Evet görüyorum abi açık ele temas ediyor

VAR: Oyuncunun eli doğal konumda değil

HAKEM: Doğal konumda olmayan eli görüyorum, penaltıyı veriyorum. Kart yok

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇINDA YAŞANAN POZİSYON

Başakşehir dün oynanan Kayserispor maçının son dakikalarında bu pozisyon penaltı beklemişti. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra penaltı kararı verilmişti.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını gösteriyorum. Eller doğal konumda değil.

HAKEM: El doğal konumda değil.

VAR: Kolun hareketi. Top ele doğru gidiyor. Ve oynatıyorum sana.

HAKEM: Bana başka bir açıda gösterir misin?

VAR: Eliyle hareketi var

HAKEM: Burada yavaşlatarak gösterir misin bana?

VAR: Evet

HAKEM: Tamam gördüm eline temas var. El açılıyor penaltı vereceğim

VAR: Evet penaltı

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA YAŞANAN POZİSYON

Kasımpaşa mücadelenin son dakikalarında attığı golle 2-1 öne geçmişti. Hakem VAR'da sonra pozisyon öncesi elle oynama tespit edip golü iptal etti.

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Golden önce potansiyel el oynama için inceleme öneriyorum sana.

Hakem: Geliyorum.

VAR: Temas noktası ile başlıyoruz. Elinin açıklığını gösteriyorum sana. Şimdi APP bitireceğim buradan.

Hakem: Gördüm eli

VAR: Geliyor vuruyor gol oluyor

Hakem: Elle oynama diye iptal ediyorum

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇINDA YAŞANAN POZİSYON

Gaziantep FK futbolcusu Djilobodji maçın ardından Samsunsporlu futbolcu ile gerginlik yaşandı. Hakem Zorbay Küçük, VAR hakeminin ardından kırmızı kartına başvurdu.

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Zorbay, şiddeti çok yüksek değil ama kasti var. Sahada inceleme öneriyorum. Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor. Bu temas anı. Şimdi normal hızlı oynatacağım. Karnına doğru bir yumruk atıyor.

HAKEM: Bu bir yumruk

VAR: Şiddetli hareketten dolayı.

HAKEM: Evet karnına yumruk atıyor şiddetini aramıyoruz bu bir yumruk. 3 numara.

VAR: Evet, hareket şiddetli hareket.

HAKEM: Ben kararımı verdim, tamamdır.























