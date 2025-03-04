TFF'den Trabzonspor'a ağır ceza

Türkiye Futbol Federasyonu - Trabzonspor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor Kulübü ve başkan Ertuğrul Doğan'a ceza yağdırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında yaşanan disiplin ihlallerinin ardından kararlarını açıkladı.
Kurul, bordo-mavili kulübe ve başkan Ertuğrul Doğan'a ceza yağdırdı. Karadeniz ekibi, toplamda 5.4 milyon TL ödeme yapacak.
PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde;
"Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle
168.000 TL para cezası
,
Trabzonspor X hesabından yapılan paylaşım nedeniyle
3.000.000 TL para cezası
,
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle
2.250.000 TL para cezası ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası
verildi."
HACIOSMANOĞLU KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'ye başkan seçildikten sonra Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaz seminerine katılmış ve orada konuyla ilgili,
"Başkanların PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak."
ifadelerini kullanmıştı.
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