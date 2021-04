THY Euroleague’de normal sezon sona eriyor

THY Euroleague’de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 9 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerin sona ermesinin ardından ilk 8 arasında yer alacak takımlar ve eşleşmeler de belli olacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes play-off oynamayı garantilemişti

Fenerbahçe Beko evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Anadolu Efes de İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile oynayacak. Hafta ve normal sezon Barcelona - Bayern Münih maçı ile sona erecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe daha önce play-off oynamayı garantilemişti.

2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek.

THY Euroleague’de son hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne

20.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız

22.00 Valencia Basket - Baskonia Vitoria Gasteiz

9 Nisan Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg - Maccabi Tel Aviv

21.00 Olympiakos - Khimki Moskova

21.45 Olimpia Milano - Anadolu Efes

22.00 FC Barcelona - Bayern Münih