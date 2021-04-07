THY Euroleague’de normal sezon sona eriyor

THY Euroleague’de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 9 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerin sona ermesinin ardından ilk 8 arasında yer alacak takımlar ve eşleşmeler de belli olacak.
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes play-off oynamayı garantilemişti
Fenerbahçe Beko evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Anadolu Efes de İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile oynayacak. Hafta ve normal sezon Barcelona - Bayern Münih maçı ile sona erecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe daha önce play-off oynamayı garantilemişti.
2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek.
- THY Euroleague’de son hafta programı şöyle:
- Yarın
- 20.00 CSKA Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne
- 20.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
- 20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
- 21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
- 22.00 Valencia Basket - Baskonia Vitoria Gasteiz
- 9 Nisan Cuma
- 20.00 Zenit Saint Petersburg - Maccabi Tel Aviv
- 21.00 Olympiakos - Khimki Moskova
- 21.45 Olimpia Milano - Anadolu Efes
- 22.00 FC Barcelona - Bayern Münih
These 𝕊𝕃𝔸𝕄𝕊 are not to be missed 🔥👀
'Top 10 of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/ZGKndrLABR
These 𝕊𝕃𝔸𝕄𝕊 are not to be missed 🔥👀