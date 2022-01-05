THY Euroleague’e korona virüs engeli

THY Euroleague’de korona virüs şoku yaşanıyor. Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi.
Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.
Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle:
ALBA Berlin-Panathinaikos
Anadolu Efes-FC Bayern Münih
Zalgiris Kaunas-Olympiakos
Real Madrid-UNICS Kazan
Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria
ASVEL-Monaco
Kızılyıldız-Fenerbahçe