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THY Euroleague’e korona virüs engeli

THY Euroleague’in 19. haftasında oynanması planlanan 7 karşılaşma, takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

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Haber Merkezi İHA
THY Euroleague’e korona virüs engeli
​THY Euroleague'de 7 maç ertelendi

THY Euroleague’de korona virüs şoku yaşanıyor. Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi.

Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.
Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle:
ALBA Berlin-Panathinaikos

Anadolu Efes-FC Bayern Münih

Zalgiris Kaunas-Olympiakos

Real Madrid-UNICS Kazan

Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria

ASVEL-Monaco

Kızılyıldız-Fenerbahçe

THY EuroLeague'in internet sitesinde yer alan haber
THY EuroLeague'in internet sitesinde yer alan haber

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