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TOFAŞ ABD'li basketbolcu Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattı

TOFAŞ ABD'li basketbolcu Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattı

16:1217/06/2026, الأربعاء
AA
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibi ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. London Lions oyuncusu Shavar Reynolds (33) bir pozisyonda rakipleri ile mücadele etti.
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibi ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. London Lions oyuncusu Shavar Reynolds (33) bir pozisyonda rakipleri ile mücadele etti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Reynolds ile anlaşma sağladı.

Reynolds, 2025-2026 sezonunda 29 maçta 10,8 sayı, 4,7 asist, 1,8 ribaund, Eurocup'ta ise 9 maçta 14 sayı, 3,9 asist, 2,6 ribaund, 1 top çalma ortalamasıyla oynadı.

Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek basketbolcu, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.​​​​​​​

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