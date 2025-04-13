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Toprak Razgatlıoğlu farkı eritti

Toprak Razgatlıoğlu farkı eritti

17:3713/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
AA
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Toprak Ragatlıoğlu bu sezonda şampiyonluk hedefiyle piste çıkıyor.
Toprak Ragatlıoğlu bu sezonda şampiyonluk hedefiyle piste çıkıyor.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu.

Assen şehrindeki 4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, superpole ve ikinci yarış gerçekleştirildi.


Rokit BMW takımı pilotu Toprak, superpole yarışını birinci sırada bitirdi. Toprak, Hollanda ayağının ikinci yarışında ise finiş çizgisini 8. sırada geçti. Toprak, bu sezon ikinci kez superpole yarışı kazanırken, bu sezon toplam 9 yarıştan 4'ünü kazanmış oldu.




Yarışta yer alan bir başka Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 18'inci, ikinci yarışı ise 15'inci sırada bitirdi.


Hollanda'daki ikinci yarışı Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli birinci, Aruba.it Racing'den Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha'dan Remy Gardner ise üçüncü sırada tamamladı.


Son yarışı tamamlayamayan Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, genel klasmanda 136 puanla liderliğini sürdürdü. Toprak ise 115 puana yükselerek liderle olan puan farkını eritti.


Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-4 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.




#Dünya Superbike Şampiyonası
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