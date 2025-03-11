Trabzon'da Fatih Tekke coşkusu

Havalimanından ayrılırken taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle kulüp aracına güçlükle ilerleyen Fatih Tekke, "Hayırlı ramazanlar, sizleri çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız" ifadesini kullandı.

Kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç ise Fatih Tekke’nin Trabzonspor için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Trabzon’un evladı, takım kaptanımız ile şehrimize geldik. Uzaktan bir transfer yapmadık, Trabzonspor'umuzun kaptanını evine getirdik. Hep birlikte güzel bir süreç yaşayacağız" ifadelerini kullandı.