Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiğini açıkladı.





Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Yarın Trabzon'a gelecek olan 47 yaşındaki teknik adam ile yapılacak görüşmelerin ardından resmi imza atılacak. Trabzonspor'un efsane futbolcularından Tekke, imzayı attıktan sonra bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.





Son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke kariyerinde İstanbulspor, Denizlispor, Bursaspor, Manisaspor, Boluspor ve Kayseri Erciyespor takımlarında görev yaptı.

Trabzonspor'a bu sefer hoca olarak geri dönüyor.

TRABZONSPOR'UN SULTAN'I

Altyapıdan yetişen Fatih Tekke, 10 sezon boyuncu bordo-mavili formayı terletti. Bu dönemlerde büyük bir çıkış yakalayan Tekke, takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. Fatih Tekke, Trabzonspor'da geçirdiği süre boyunca 239 maça çıkarken 104 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.















