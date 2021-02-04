Spor Trabzonspor-Denizlispor (CANLI)
SÜPER LİG

Trabzonspor-Denizlispor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trabzonspor-Denizlispor
​Trabzonspor-Denizlispor

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçıyla kapanacak. İki takım, 42. kez kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde gözünü üst sıralara çeviren ve Beşiktaş galibiyetiyle rüzgarı tamamen arkasına alan Trabzonspor, ligin dibine demir atan Yukatel Denizlispor'u misafir edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19'da başlayacak.

Trabzonspor'un 11'i;

  • Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Denizlispor'un 11'i;

  • Cenk, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Abone Ol Google News
Dikey kaydırma geliyor

Dikey kaydırma geliyor

​Instagram hikâyeler için yeni özellik testlerine başladı.
Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

​10 bin TL'ye hurdadan aldığı aracı 250 bin liralık yaptı.
Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.

Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar.

Sahte uygulamalara dikkat

Sahte uygulamalara dikkat

​Google Play'deki sahte Clubhouse uygulaması verileri çalıyor.

Çiçekçiler muaf

Çiçekçiler muaf

​İçişleri Bakanlığından '14 Şubat' genelgesi.
Cenazeler karıştı

Cenazeler karıştı

Ölen kişiyi görenler karantinaya alındı.

Az yağışta bile hayat duruyor

Az yağışta bile hayat duruyor

AK Parti'den ​İzmir Belediyesi'ne 'altyapı' eleştirisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.