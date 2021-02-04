Trabzonspor-Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçıyla kapanacak. İki takım, 42. kez kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde gözünü üst sıralara çeviren ve Beşiktaş galibiyetiyle rüzgarı tamamen arkasına alan Trabzonspor, ligin dibine demir atan Yukatel Denizlispor'u misafir edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19'da başlayacak.
Trabzonspor'un 11'i;
Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.
Denizlispor'un 11'i;
Cenk, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.