Spor Trabzonspora üç puanı yeni transferi Bakasetas getirdi
SÜPER LİG

Trabzonspor'a üç puanı yeni transferi Bakasetas getirdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 61. dakikada Anastasios Bakasetas attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 14. dakikada Nwakaeme’nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 17. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo’nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı. 25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal’ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Trabzonspor'un yeni transferi Anastasios Bakasetas bordo mavililerdeki ilk golünü 61. dakikada attı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 14. dakikada Nwakaeme’nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 17. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo’nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı. 25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal’ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Trabzonspor'un yeni transferi Anastasios Bakasetas bordo mavililerdeki ilk golünü 61. dakikada attı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 61. dakikada Anastasios Bakasetas attı.

Maçtan dakikalar;

14. dakikada Nwakaeme’nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

17. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo’nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal’ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Djaniny’in ceza sahası içinde kale sahasına ortasında Ekuban’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Detaylar geliyor...

Trabzonspor'un 11'i;

  • Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Denizlispor'un 11'i;

  • Cenk, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

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