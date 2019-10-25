UEFA AVRUPA LİGİ

Trabzonspor evinde yıkıldı

Avrupa Ligi’nde Rus temsilcisi Krasnodar’a kendi sahasında mağlup olan Trabzonspor gruptan çıkma şansını zora soktu. Krasnodar’a galibiyeti getiren goller Marcus Berg ve Vilhena’dan geldi. Bordo-mavililer, 7 Kasım’da Rusya’daki maçta galip gelemediği takdirde Avrupa’ya veda edecek

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor 0-2 Krasnodar

Trabzonspor 0-2 Krasnodar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, 3. maçında sahasında Rusya ekibi Krasnodar’a 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. Kadroda rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, sahaya sürdüğü kadro oyunun ilk bölümlerinde skor üretmekten çok takım savunmasına bağlı kalınca pozisyonu üretemedi. Trabzonspor 19. dakikada Abdulkadir Parmak, 21’de Yusuf Sarı ve 24’de de Sörloth ile gole çok yaklaştı ama kaleci Safonov’u geçemedi. İlk yarının kalan bölümlerinde Trabzonspor, atak üstünlüğünü ele aldıysa da devre 0-0 sona erdi. 48. dakikada hızlı gelişen Krasnador atağında Petrov’un pasında Marcus Berg’in topu ağlara gönderdi: 0-1. Geri düştükten sonra ataklarını sürdüren Trabzonspor, yakaladığı pozisyonlardan yararlanamazken, Krasnodar, savunma güvenliğini ön planda tutttu ve kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. 73. dakikada Krasnodar atağında kaleye paralel giden topta Fernandes’ten önce araya giren Sosa, kornere göndererek mutlak golü önledi. 90+2’de Ari ile verkaca giren Vilhena topu filelere göndererek skoru belirledi: 0-2.

Sturridge kadroda yok

  • Trabzonspor’da, Krasnador maçı öncesi sol kasık ağrısı bulunan Daniel Sturridge kadrosundan çıkarıldı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili takımın maçla ilgili son antrenmanda Sturridge’nin sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu ifade etti. Futbolcunun dün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiğini bildiren Ayaz, Krasnodar maçında riske edilmeyerek kadrodan çıkarıldığını söyledi. Ön adalesinde zorlanma bulunan Obi Mikel de kadroya alınmadı.

Beşiktaş-Braga: 1-2
Beşiktaş-Braga: 1-2

UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş Vodofone Park'ta Braga'yı konuk etti. Mücadeleyi Portekiz ekibi 2-1 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Horta ve 80. dakikada Eduardo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 71. dakikada Umut Nayir kaydetti. Ayrıca 73. dakikada Adem Ljajic penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonuçla beraber temsilcimiz Beşiktaş üçüncü maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 0 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti. MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı.Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.Beşiktaşlı taraftarlar Oğuzhan ve Necip&#39;in ardından şimdi de Caner Erkin&#39;e yoğun tepki gösteriyor! pic.twitter.com/GHM4xHhNaz&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2019 Beşiktaş Park’ta ‘Avcı istifa’ sesleriBeşiktaş’ın Braga ile karşılaştığı mücadelede konuk ekibin 2-1 öne geçmesinin ardından tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı.UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin 80. dakikasında konuk ekip 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı. ‘Avcı istifa’ tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu. Avcı’ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, Braga’nın 2. golünde hata yapan Caner Erkin’i de top ayağına geldiğinde yuhaladı.

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