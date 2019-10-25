Trabzonspor evinde yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, 3. maçında sahasında Rusya ekibi Krasnodar’a 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. Kadroda rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, sahaya sürdüğü kadro oyunun ilk bölümlerinde skor üretmekten çok takım savunmasına bağlı kalınca pozisyonu üretemedi. Trabzonspor 19. dakikada Abdulkadir Parmak, 21’de Yusuf Sarı ve 24’de de Sörloth ile gole çok yaklaştı ama kaleci Safonov’u geçemedi. İlk yarının kalan bölümlerinde Trabzonspor, atak üstünlüğünü ele aldıysa da devre 0-0 sona erdi. 48. dakikada hızlı gelişen Krasnador atağında Petrov’un pasında Marcus Berg’in topu ağlara gönderdi: 0-1. Geri düştükten sonra ataklarını sürdüren Trabzonspor, yakaladığı pozisyonlardan yararlanamazken, Krasnodar, savunma güvenliğini ön planda tutttu ve kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. 73. dakikada Krasnodar atağında kaleye paralel giden topta Fernandes’ten önce araya giren Sosa, kornere göndererek mutlak golü önledi. 90+2’de Ari ile verkaca giren Vilhena topu filelere göndererek skoru belirledi: 0-2.

Sturridge kadroda yok

Trabzonspor’da, Krasnador maçı öncesi sol kasık ağrısı bulunan Daniel Sturridge kadrosundan çıkarıldı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili takımın maçla ilgili son antrenmanda Sturridge’nin sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu ifade etti. Futbolcunun dün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiğini bildiren Ayaz, Krasnodar maçında riske edilmeyerek kadrodan çıkarıldığını söyledi. Ön adalesinde zorlanma bulunan Obi Mikel de kadroya alınmadı.



