Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Galatasaray | CANLI İZLE - CANLI YAYIN

Trabzonspor - Galatasaray | CANLI İZLE - CANLI YAYIN

19:3614/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçından kare.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçından kare.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te saat 20.45'te başlayacak olan dev mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

63'üncü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Dev karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


Finali hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski.


Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmazken Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen kadroda yer almayacak.


İLK 11'LER
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Ozan, Zubkov, Nwakaeme, Simon Banza.

Galatasaray:
Günay Güvenç, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.

TRABZONSPOR - GALATASARAY CANLI İZLE
Trabzonspor - Galatasaray finalini izlemek için



#Ziraat Türkiye Kupası
#Galatasaray
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATV canlı izle 14 Mayıs 2025: Ziraat Türkiye Kupası final maçı ATV canlı yayın akışı