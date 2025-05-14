Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te saat 20.45'te başlayacak olan dev mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
63'üncü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Dev karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Finali hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski.
Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmazken Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen kadroda yer almayacak.