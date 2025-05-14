Victor Osimhen'den geleceğine dair önemli açıklama: 'Sezon sonunda...'

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen kupa finalinde iki kez fileleri havalandırarak 35 golle sarı-kırmızılı kulübün en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Şampiyonluk sonrası Nijeryalı golcü geleceğine dair önemli mesajlar verdi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray rakibi Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen (2) kaydetti.
İki kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bu sezon attığı 35 golle Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihine geçti.
Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Victor Osimhen geleceğine dair önemli mesajlar verdi.
"Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz."
"Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim."
"Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım."