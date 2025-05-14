Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen'den geleceğine dair önemli açıklama: 'Sezon sonunda...'

Victor Osimhen'den geleceğine dair önemli açıklama: 'Sezon sonunda...'

23:0614/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen kupa finalinde iki kez fileleri havalandırarak 35 golle sarı-kırmızılı kulübün en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Şampiyonluk sonrası Nijeryalı golcü geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray rakibi Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen (2) kaydetti. 


İki kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bu sezon attığı 35 golle Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihine geçti.

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Victor Osimhen geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

"Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz."

"Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim."

"Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım."

#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025: 4A,4B,4C emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram öncesi emekli ikramiye ödeme tablosu netleşiyor