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Trabzonspor'un kupa törenine çıkmama sebebi ortaya çıktı

Trabzonspor'un kupa törenine çıkmama sebebi ortaya çıktı

23:4314/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası bordo-mavili ekip, kupa törenine çıkmadı. Karadeniz ekibinin seremoniye katılmama sebebi ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, final müsabakasından 3-0 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen (2) kaydetti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa seremonisine Trabzonspor takımı katılmama kararı aldı.

TRABZONSPOR KUPA TÖRENİNE NEDEN ÇIKMADI?

Trabzonspor yönetiminin aldığı karar doğrultusunda takımın Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki amaçlı madalya törenine çıkmadığı ortaya çıktı.

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