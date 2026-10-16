Trabzonspor gol makinesine dönüştü: Thomas Reis'le dikkat çeken istatistik
UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gol yollarında başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında olmak üzere 10 resmi karşılaşmada rakip filelere 20 gol gönderdi.
Bu sezon ligde 7 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandıran bordo-mavililer, Avrupa kupalarında da 3 maçta 4 gol kaydetti.
Karadeniz ekibi, 10 resmi maçta 20 gol atarak 2 gol ortalamasıyla söz konusu dönemi tamamladı.
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimliğe büründü.
Bordo-mavililer, Reis yönetimindeki 3 maçta galip gelerek 11 gol atmayı başarırken 3,7 gibi yüksek bir gol ortalaması elde etti.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü hafta Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti. Beşinci hafta da TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, 7. hafta Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.
İç sahada 3 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken 3,7 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise 4 maçta 5 gol ile 1,25 gol ortalaması elde etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetler alan Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ne gollü başlangıç yaptı.