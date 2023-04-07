Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında moral arıyor

Bordo-mavililer maça İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.
Ligde Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde 'dur' demeye çalışacak.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavililer, bugün tesislerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla İstanbul'a gidecek.