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Trabzonspor revire döndü

Trabzonspor revire döndü

11:333/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
IHA
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Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig’de haftalar sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor’da 9 oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Teknik direktör Şenol Güneş, sıkıntılı süreci atlatmanın formülleri üzerinde duruyor.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışmıştı. Bordo-mavili takımda üst üste yaşanan sakatlıklar ise moralleri bozdu. Trabzon ekibinde Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan’ın ardından Denswil de sakatlık yaşadı.


Sakatlıklar Güneş’i düşündürüyor

Trabzonspor’daki sakatlıklar, teknik direktör Şenol Güneş’i düşündürüyor. Kritik haftalarda gelen bu sakatlıkların, kadro derinliği açısından taktiksel seçenekleri kısıtlaması Güneş’in oyun planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.







#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Enis Destan
#Savic
#Batagov
#Umut Bozok
#Cihan Çanak
#Serkan Asan
#Hüseyin Türkmen
#Ozan Tufan
#Stefano Denswil

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