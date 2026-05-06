Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, rondo ile devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalıştı. Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.