Trabzonspor'da Nwakaeme şoku

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme’nin sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.
Trabzonspor'da sakatlar kervanına Nwakaeme de katıldı. İdmanda sakatlanan Nijeryalı yıldızın, sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.
Nwakeme, Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da Nwakaeme ile birlikte sakat oyuncu sayısı 10'a yükseldi. Bordo-mavili ekipte Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan ve Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.