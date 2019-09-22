Trabzonspor'da Sturridge Sivasspor'a karşı oynayamayacak

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Daniel Sturridge şoku yaşanıyor. İngiliz futbolcu sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yıldız futbolcu Daniel Sturridge’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, “Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.

Sezon başında transfer edilen Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla toplamda çıktığı iki maçta 64 dakika süre aldı.



