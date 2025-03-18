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Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması

17:2118/03/2025, Salı
AA
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Hüseyin Türkmen
Hüseyin Türkmen

Trabzonspor Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.


Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.



Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.





#Trabzonspor
#Hüseyin Türkmen
#Sakatlık

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