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Trabzonspor'dan kadın taraftarlara jest

Trabzonspor'dan kadın taraftarlara jest

13:174/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Bordo-mavili kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar için Hatayspor maçının biletlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Hatayspor maçının biletlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar için ücretsiz olacağını duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Takımımızın, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 27. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.


Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, Doğu Tribünleri ve Kale Arkaları Üst Bloklar için geçerli olacaktır.


Biletler yalnızca Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebilecek olup, Passolig kart zorunludur. Ayrıca, ücretsiz biletler transfere kapalı olacaktır."



Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor - Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.






#Trabzonspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

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