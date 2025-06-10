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Trabzonspor'dan Pedro'ya teşekkür mesajı

Trabzonspor'dan Pedro'ya teşekkür mesajı

16:5610/06/2025, الثلاثاء
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Pedro Malheiro
Pedro Malheiro

Trabzonspor, Al Wasl'a transfer olan Portekizli sağ bek Pedro Malheiro için teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olan Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro için teşekkür mesajı yayımladı.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kısa sürede hem sahadaki disiplini hem de karakteriyle iz bırakan Pedro Malheiro'ya, kulübümüze sunduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.






#Trabzonspor Kulübü
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