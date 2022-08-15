Trabzonsporlu Kağan Moradaoğlu Hukuk fakültesi kazandı

Trabzonspor'un genç futbolcusu Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olmuştu. Moradaoğlu, tercihlerin açıklanmasıyla beraber tam burslu şekilde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898.’si olan Kağan Moradaoğlu, Tam Burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz. 👏 pic.twitter.com/BIcsL0iLqi
YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898.’si olan Kağan Moradaoğlu, Tam Burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz. 👏 pic.twitter.com/BIcsL0iLqi— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022