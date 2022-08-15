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Trabzonsporlu Kağan Moradaoğlu Hukuk fakültesi kazandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu Kağan Moradaoğlu Hukuk fakültesi kazandı
Kağan Moradaoğlu

Trabzonspor'un genç futbolcusu Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olmuştu. Moradaoğlu, tercihlerin açıklanmasıyla beraber tam burslu şekilde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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