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Trabzonspor'u yasa boğan ölüm

Trabzonspor'u yasa boğan ölüm

16:5610/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Miraç Görkem Artar'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.
Miraç Görkem Artar'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Trabzonspor'un Borçka Futbol Okulu sporcularından 12 yaşındaki Miraç Görkem Artar, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Trabzonspor camiası bugün acı bir haberle sarsıldı. Bordo-mavili kulübün Borçka Futbol Okulu sporcularından 12 yaşındaki Miraç Görkem Artar'ın Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Borçka Futbol Okulu sporcularımızdan, 12 yaşındaki Miraç Görkem Artar’ın Borçka’da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç sporcumuzun vefatı, camiamızı derin bir yasa boğmuştur. "Yurt dışında bulunan Başkanımız Ertuğrul Doğan, merhum sporcumuzun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletmiş; acılarını yürekten paylaştığını ve Trabzonspor Kulübü olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Merhum Miraç Görkem Artar’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."




#Trabzonspor
#Miraç Görkem Artar
#Borçka Futbol Okulu
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