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TÜMOSAN Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi

TÜMOSAN Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi

14:4723/05/2025, Cuma
IHA
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Teknik direktör Recep Uçar, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Teknik direktör Recep Uçar, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Alanyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıkları yaptığı antrenmanla devam etti.

TÜMOSAN Konyaspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.


Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.


Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.





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