TÜMOSAN Konyaspor’dan özel çocuklara ziyaret

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulüp yöneticileri ve futbolcular Melih İbrahimoğlu, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazgılı ve Melih Bostan, Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ı ziyaret ederek özel çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da ziyaretlerinde TÜMOSAN Konyasporlu yönetici ve futbolculara eşlik etti. Başkan Kavuş ve Munlafalıoğlu, misafirlere merkezi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Futbolcu abilerini karşılarında gören özel çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, onların sıcak karşılamalarına futbolcular da büyük bir sevgiyle karşılık verdi. Ziyaret boyunca futbolcular, merkezde eğitim gören down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla oyunlar oynadı, spor etkinliklerine katıldı. Günün en özel anları, birlikte yemek ve pasta yapılırken yaşandı. Her çocuğun elinden tutan, onlara destek olan futbolcular, çocukların gönlünde taht kurdu. TÜMOSAN Konyaspor’un yıldız futbolcuları, yaptıkları bu ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirirken, down sendromlu özel çocukları hayata hazırlayan merkezi şehre, özel çocuklara ve ailelerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.