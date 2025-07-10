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TÜMOSAN Konyaspor’da hazırlıklar devam ediyor

TÜMOSAN Konyaspor’da hazırlıklar devam ediyor

15:3810/07/2025, Perşembe
IHA
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Alassane Ndao da çalışmalarda yer aldı.
Alassane Ndao da çalışmalarda yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

TÜMOSAN Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.


Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma ile başladı. 10’a 10 oyun ile devam eden antrenman, tempolu koşu çalışmasıyla sona erdi.


Yeşil-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.




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