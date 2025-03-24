TÜMOSAN Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün güvercin sevgisi

TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde ilgilendiği güvercinlerle maç stresinden uzaklaşıyor.





Yaklaşık 4 yıldır Konyaspor formasını terleten 26 yaşındaki ön libero Oğulcan, hocasının görev verdiği her mevkide, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyor.





Bu sezon Konyaspor formasıyla 27 resmi maçta 1 gol atan Oğulcan, çocukluktan gelen kuş besleme hobisiyle İzmir'den Konya'ya uzanan kariyer öyküsünü anlattı.

Konyaspor'a transfer olduğu bilgisini telefonla aldığını anlatan Oğulcan, "İnanılmaz heyecanlıyım, ölüyorum heyecandan. Çünkü ilk defa Altınordu'dan, İzmir'den şehir dışına çıkacağım. Buraya, tesislere geldim. Şu anda anlatırken de aynı şekildeyim. Buraya geldiğimde daha çocuktum. Çok farklı bir atmosfer vardı. İlk defa yabancı oyuncuları gördüm, aynı takımda olacaktım. Atmosfer, ortam burada çok iyiydi. Dört yıldır buradayım ve çok mutluyum." diye konuştu.





Oğulcan Ülgün, fırsat buldukça tesisteki güvercinleriyle ilgilendiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hobi, çocukluğumdan ve babamdan geliyor. Nerede olursam olayım güvercinler olacak. Güvercin için zaman yaratıyorum. Onlar, hayatımın bir parçası. Oyun kuşu besliyorum. Onun eğitim ve uçurma aşaması var. Çok büyük keyif benim için. Güvercinler bütün stresimi alıyor. Bunlara bakmak beni rahatlatıyor. Kafamı tamamen boşaltıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Güvercinlerin hayatımdaki önemi büyük. Güvercinlerin yanı sıra iki köpeğim var. Hayvanları çok seviyorum."



















