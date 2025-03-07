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Tuncay Şanlı'nın yeni takımı açıklandı

Tuncay Şanlı'nın yeni takımı açıklandı

11:227/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
AA
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Tuncay Şanlı son olarak Ümraniyespor'u çalıştırmıştı.
Tuncay Şanlı son olarak Ümraniyespor'u çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Ahlatcı Çorum FK'da Tuncay Şanlı dönemi başlıyor. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tuncay Şanlı için bugün 15.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği bildirildi.


Teknik direktörlük kariyerine, profesyonel futbol hayatına da başladığı Sakaryaspor ile adım atan Şanlı, 2 kez teknik direktörlük yaptığı yeşil-siyahlı ekibi 2021-2022'de 1. Lig'e çıkardı.


2024-2025 sezonuna Ümraniyespor ile başlayan Şanlı, takımın başında çıktığı 14 maçta 19 puan topladı.


Aralık 2024'te buradaki görevinden ayrılan Şanlı, Serkan Özbalta'dan boşalan Çorum FK'de teknik direktörlüğü görevine getirildi.





#1. Lig
#Tuncay Şanlı
#Çorum FK

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