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Spor Türk futbolunun acı kaybı Türker Arslan hayatını kaybetti
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Türk futbolunun acı kaybı: Türker Arslan hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Haber Merkezi DHA
Türk futbolunun acı kaybı: Türker Arslan hayatını kaybetti
Türker Arslan

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Arslan'ın 4 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda olduğu, geçen hafta yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği öğrenildi.

Federasyon ve Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ve Galatasaray Kulübü Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • "TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden av. Türker Arslan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
  • Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu’na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi.
  • Merhum Türker Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."
  • Galatasaray Kulübü
  • "Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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